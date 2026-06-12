KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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12.06.2026 17:07:00
Bundestag beschließt KI-Gesetz: Bundesnetzagentur wird zentrale Aufsicht
Der Bundestag hat das nationale Umsetzungsgesetz für den AI Act verabschiedet und die Bundesnetzagentur als zentrale Marktüberwachungsbehörde für KI eingesetzt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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