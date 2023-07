Bundestag beschließt neue Regeln für Verbandsklagen

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat einem Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Umsetzung der EU-Richtlinie über Verbandsklagen zum Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher beschlossen. Die Richtlinie zielt laut Bundestag darauf ab, EU-weit den Schutz der Kollektivinteressen der Verbraucher zu stärken, weil durch verbraucherrechtswidrige Geschäftspraktiken von Unternehmen regelmäßig viele Verbraucher geschädigt würden. Zu ihrem Schutz sei es nötig, unerlaubte Praktiken flächendeckend zu beenden und Abhilfe zu schaffen, heißt es im Gesetzentwurf. Der Gesetzentwurf wurde mit den Stimmen der Koalition gegen die von Union und AfD bei Enthaltung der Linken angenommen, wie Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau (Linke) mitteilte.

Die Richtlinie verpflichtet die EU-Staaten den Angaben zufolge, zwei Arten von Verbandsklagen vorzusehen. Verbände müssen danach das Recht haben, im eigenen Namen Unterlassungsklagen, durch die Verstöße gegen Verbraucherrecht beendet werden können, und Abhilfeklagen, durch die Verbraucherrechte durchgesetzt werden können, zu erheben. Abhilfeklagen gibt es im deutschen Recht bislang nicht. Die Regelungen für Abhilfeklagen von Verbänden sollen in einem eigenen Stammgesetz, dem Verbraucherrechtedurchsetzungsgesetz, gebündelt werden. Darin sollen auch die bestehenden Regelungen der Zivilprozessordnung über die Musterfeststellungsklage integriert werden.

Durch Änderungen im Unterlassungsklagengesetz und im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb sowie in einigen weiteren Gesetzen sollen die schon bestehenden Regelungen über Unterlassungsklagen durch Verbände an die Vorgaben der Richtlinie angepasst werden. Zusätzlich sollen ergänzende Regelungen zu Unterlassungsklagen und Abhilfeklagen in anderen Gesetzen geschaffen werden. Die Bundesregierung geht in ihrem Entwurf davon aus, dass die Neuregelungen zu Entlastungen bei Bevölkerung, Wirtschaft und Gerichten der Länder führen werden. Sie rechnet demnach mit jährlich 15 Abhilfeklagen durch Verbände gegen Unternehmen, dafür sollen 22.500 Individualklagen entfallen.

Der Bundestag beschloss mehrere Änderungen an dem Entwurf der Regierung. So würden etwa die Voraussetzungen, unter denen kleine Unternehmen Verbraucherinnen und Verbrauchern prozessual gleichgestellt werden, verengt. Dies solle nur noch bei Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten und einem Jahresumsatz beziehungsweise einer Jahresbilanz von nicht mehr als 2 Millionen Euro greifen. Eine weitere Anpassung betrifft das Verbraucherquorum. Hier solle es für die Zulässigkeit einer Klage ausreichen, dass die klageberechtigte Stelle allein die mögliche Betroffenheit von mindestens 50 Verbraucherinnen und Verbrauchern darzulegen habe. Ein Beweis der tatsächlichen Betroffenheit ist für die Zulässigkeit demnach einer Verbandsklage nicht vorausgesetzt.

Zudem wurde laut Bundestag eine Verlängerung der Geltungsdauer des Kapitalanleger-Musterverfahrensgesetzes um acht Monate bis zum 31. August 2024 beschlossen. Damit solle ein angemessener Zeitraum für eine "zügige Reform" des Gesetzes gewährleistet werden, zu der Vertreter der Koalitionsfraktionen Anfang der Woche einen entsprechenden Zeitplan angekündigt hätten.

