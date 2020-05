Bundestag beschließt Steuersenkung für Restaurants

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundestag hat die wegen der Corona-Krise geplante Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie auf 7 Prozent von 19 Prozent und weitere Hilfsmaßnahmen beschlossen. Für den Gesetzentwurf stimmten die Fraktionen von Union, SPD und FDP, dagegen votierte die AfD, wie Bundestags-Vizepräsident Thomas Oppermann bekanntgab. Grüne und Linke enthielten sich. Die bis Ende Juni 2021 befristete Regelung soll für Speisen in Restaurants, nicht aber für Getränke gelten. Speisen zum Mitnehmen unterliegen bereits jetzt dem ermäßigten Satz.

Die Maßnahme sei in den Augen der Branche vor allem "pschologisch wichtig" und ein Zeichen der Wertschätzung, betonte die SPD-Finanzexpertin Ingrid Arndt-Brauer in der Parlamentsdebatte. Die Kosten beliefen sich für dieses Jahr auf maximal 2,73 Milliarden Euro. "Es soll dem Anbieter mehr Möglichkeiten und mehr Luft geben", sagte sie. Im kommenden Konjunkturpaket müssten unbedingt Maßnahmen für den Gastronomiebereich ergriffen werden. Auch der Unions-Steuerexperte Fritz Güntzler erklärte: "Weitere Maßnahmen werden folgen müssen."

Aus der Opposition kam aber Kritik. Der Linke-Politiker Stefan Liebich betonte, die Mehrwertsteuersenkung für Speisen sei "die falsche Maßnahme". Gebraucht würden direkte Zuschüsse für Kneipen. Der Grünen-Finanzexperte Danyal Bayaz kritisierte, das Gesetz bleibe "hinter dem zurück, was notwendig ist und was möglich gewesen wäre". Die Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie sei "okay", man brauche aber auch branchenübergreifende Lösungen. Auch Experten hatten in einer Anhörung Anfang der Woche Kritik an dem Plan geübt.

Liquidität soll gesichert werden

Vorgesehen sind in dem Gesetz unter anderem zudem eine Unterstützung von Kommunen durch eine Verlängerung von Übergangsregelungen im Umsatzsteuergesetz, eine Unterstützung von Unternehmen durch Vereinfachungen bei Vorschriften des Umwandlungssteuergesetzes und eine Steuerfreistellung von Aufstockungen des Kurzabeitergeldes. Güntzler betonte, im ersten Schritt sei es insgesamt darum gegangen, "wie wir Liquidität bei den Unternehmen sichern".

Ergänzend zu dem Entwurf von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) wurde laut einer Mitteilung von Güntzler und der Unions-Finanzsprecherin Antje Tillmann (CDU) auch der Entschädigungsanspruch für Verdienstausfälle von Eltern wegen Schließungen von Kindergärten und Schulen ausgeweitet. Der Zeitraum des Entschädigungsanspruchs sei auf einen Zeitraum von längstens zehn, bei alleinerziehenden Sorgeberechtigten auf längstens zwanzig Wochen verlängert worden. Zudem stehe der Anspruch jetzt auch Personen zu, die hilfebedürftige Erwachsene mit Behinderung betreuen.

Zusätzlich wird den Angaben zufolge die Verwaltungsanweisung zur steuerfreien Auszahlung von Zuschüssen des Arbeitgebers an den Arbeitnehmer gesetzlich abgesichert. Hierdurch werde es rechtssicher möglich, dass der Arbeitgeber eine Corona-Sonderleistung steuerfrei in Höhe von 1.500 Euro auszahlen kann. Güntzler sah aber über diese Maßnahmen hinaus "noch weiteren dringenden Handlungsbedarf in Form von Unternehmenssteuer-Erleichterungen". Er forderte eine Ausweitung der bestehenden Verlustverrechnungsmöglichkeiten und die Wiedereinführung degressiver Abschreibung.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 28, 2020 06:27 ET (10:27 GMT)