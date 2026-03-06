RHÖN-KLINIKUM Aktie
WKN: 704230 / ISIN: DE0007042301
|
06.03.2026 05:48:38
Bundestag entscheidet über Änderungen an Krankenhausreform
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag entscheidet am Freitag über Änderungen an der umstrittenen Krankenhausreform. Die Gesetzespläne von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) sollen eine flexiblere Umsetzung vor Ort ermöglichen und sehen dafür mehr Spielraum für Ausnahmen und längere Übergangsfristen vor. Union und SPD hatten die Nachbesserungen im Koalitionsvertrag vereinbart.
Die Reform war Ende 2024 noch von der Ampel-Koalition durchgesetzt worden. Sie soll finanziellen Druck auf die Krankenhäuser mindern und eine stärkere Spezialisierung bei komplizierten Eingriffen erreichen. Grundlage für die Abrechnungen mit den Kassen sollen neue "Leistungsgruppen" sein, für die einheitliche Qualitätsvorgaben zu Fachpersonal und Ausstattung gelten.
Weiteres Thema im Bundestag ist daneben eine Abstimmung über einen Gesetzentwurf der Bundesregierung, der auf eine Stärkung von Angeboten der Jugendarbeit im Ganztag während der Schulferien abzielt./sam/DP/men
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu RHÖN-KLINIKUM AG
Analysen zu RHÖN-KLINIKUM AG
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|46,69
|0,67%
|RHÖN-KLINIKUM AG
|12,70
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es ebenfalls nach oben. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.