|
18.12.2025 05:49:39
Bundestag entscheidet über BSW-Forderung nach Neuauszählung
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag entscheidet am Donnerstag abschließend über die vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) geforderte Neuauszählung der Bundestagswahl. Vor zwei Wochen hatte bereits der parlamentarische Wahlprüfungsausschuss den Einspruch des BSW als unbegründet zurückgewiesen. Für den äußerst wahrscheinlichen Fall, dass das Plenum diese Entscheidung bestätigt, hat die Partei schon im Vorfeld den Gang zum Bundesverfassungsgericht angekündigt.
Bei der Wahl am 26. Februar hatte das BSW mit 4,981 Prozent der Zweitstimmen den Einzug in den Bundestag denkbar knapp verpasst. Weil nur rund 9.500 Stimmen fehlten, um die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen, verlangte die Wagenknecht-Partei eine erneute Auszählung./ax/vsr/DP/stw
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich kaum verändert -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen schließen mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende in Grün
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Mittwoch seitwärts, während der deutsche Leitindex Verluste einsteckte. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost dominierten die Bullen das Börsengeschehen.