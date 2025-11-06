|
06.11.2025 05:49:40
Bundestag: Gasspeicherumlage und Krankenkassen-Sparpaket
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag soll an diesem Donnerstag (ab 15.10 Uhr) die Abschaffung der sogenannten Gasspeicherumlage beschließen. Diese wurde bislang von den Gaskunden getragen, um die Füllung der Gasspeicher im Krisenjahr 2022 zu sichern. Nach dem Angriff Russlands
- damals Deutschlands wichtigstem Gaslieferanten - auf die Ukraine
drohte ein Gasmangel.
Mit der vom Parlament beschlossenen Gesetzesänderung übernimmt künftig der Bund die Kosten von derzeit rund 3,4 Milliarden Euro pro Jahr. Zuletzt betrug die Umlage 0,289 Cent pro Kilowattstunde, womit ein Vierpersonenhaushalt je nach Verbrauch jährlich um rund 30 bis 60 Euro entlastet wird.
Beschließen soll der Bundestag (ab 11.20 Uhr) auch ein Sparpaket von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU), das den Druck für Anhebungen der Krankenkassenbeiträge Anfang 2026 auflösen soll. Es sieht Ausgabenbremsen von zwei Milliarden Euro vor allem bei den Kliniken vor. Die Kassen warnen aber schon, dass dies nicht reicht, um höhere Beiträge abzuwenden. Die Regelungen werden an ein Gesetz angehängt, das Pflegekräften mehr eigenständige Befugnisse ermöglichen soll./hrz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.