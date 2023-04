Bundestag soll Sudan-Mandat bis 31. Mai genehmigen

Berlin (Reuters) - Der Bundestag soll einen Einsatz von bis zu 1600 Bundeswehr-Soldatinnen und Soldaten bis 31. Mai beschließen.

Das geht aus einem Mandatstext der Bundesregierung hervor, aus dem der "Spiegel" zitiert. Der Text soll heute dem Bundestag zugeleitet werden. In Regierungskreisen wurden gegenüber Reuters Zahl und Zeitraum des Einsatzes bestätigt. "Zur Durchführung von konkreten Operationen" könne die Personalobergrenze zeitlich befristet jedoch auch überschritten werden, heißt es in dem Text laut "Spiegel". Gleiches gelte in Notsituationen. Der Bundestag soll darüber noch diese Woche abstimmen und damit auch nachträglich den bereits erfolgten Evakuierungen von rund 400 Deutschen und Angehörigen anderer Nationalitäten aus dem Sudan durch die Bundeswehr zustimmen.

Verteidigungs- und Außenministerium planen einen sogenannten robusten Einsatz, bei dem auch militärische Gewalt zur Durchsetzung des Auftrags möglich sein soll. Auch spezielle Kräfte der Bundspolizei sollen eingesetzt werden. Die Regierung begründet dies mit der schlechten Sicherheitslage im Sudan, wo ein Machtkampf zwischen der Regierung und einer Rebellentruppe tobt. Als Kosten für die Evakuierungsmission werden laut "Spiegel" rund 22,4 Millionen Euro angesetzt.

