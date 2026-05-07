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07.05.2026 19:54:38
Bundestag stimmt für digitale Grundstücksgeschäfte
BERLIN (dpa-AFX) - Der Bundestag hat grünes Licht für die vollständige Digitalisierung von Immobiliengeschäften gegeben. Das Parlament verabschiedete am Abend ein Gesetz, mit dem Verträge für den Kauf und Verkauf von Grundstücken ab dem kommenden Jahr komplett digital abgewickelt werden müssen.
Wenn der Bundesrat der Neuregelung ebenfalls zustimmt, sind nach der Beurkundung eines Immobilienvertrags sämtliche Dokumente und Informationen zwischen Notaren, Gerichten und Behörden elektronisch auszutauschen. In Deutschland werden nach Regierungsangaben pro Jahr mehr als eine Million Immobilienkaufverträge beurkundet./ax/DP/he
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