Bundestag stimmt mit Heizungsgesetz über staatliche Förderung ab

BERLIN (Dow Jones)--Bundestag will am Nachmittag das umstrittene Gebäudeenergiegesetz und die damit verbundenen staatlichen Investitionskostenzuschüsse für den Einbau klimafreundlicheren Anlagen mit den Stimmen der Koalition beschließen. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2024 eingeführt werden und regelt den Austausch von Heizungen mit klimafreundlicheren Anlagen. Spätestens ab 2028 wird in allen neuen Heizungen die Nutzung von mindestens 65 Prozent erneuerbarer Energie verbindlich. Für den Heizungstausch soll es direkte Zuschüsse zu den Investitionskosten von bis zu 70 Prozent oder maximal 21.000 Euro geben. Dabei sind laut Bundeswirtschaftsministerium drei Bausteine vorgesehen.

Erstens eine Grundförderung von 30 Prozent für alle Wohn- und Nichtwohngebäude, die allen privaten Hauseigentümern, Vermietern, Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen, Kommunen sowie Contractoren offensteht. Zweitens soll es einen einkommensabhängigen Bonus von 30 Prozent für selbstnutzende Eigentümer mit einen jährlich zu versteuernden Einkommen von bis zu 40.000 Euro geben.

Drittens ist ein Klima-Geschwindigkeitsbonus von zunächst 20 Prozent für den frühzeitigen Austausch alter fossiler Heizungen für selbstnutzende Eigentümer vorgesehen. Bis einschließlich 2028 beträgt dieser Bonus 20 Prozent, danach wird er um 3 Prozentpunkte alle zwei Jahre abgesenkt. Der Klima-Geschwindigkeitsbonus soll allen selbstnutzenden Wohneigentümern gewährt werden, deren funktionstüchtige Gasheizung zum Zeitpunkt der Antragsstellung mindestens 20 Jahre alt ist, oder die eine Öl -, Kohle-, Gasetagen- oder Nachtspeicherheizung besitzen. Vermieter erhalten die Grundförderung von 30 Prozent, die sie aber nicht über die Miete umlegen dürfen. "Hierdurch wird der Anstieg der Mieten durch energetische Sanierungen gedämpft", hieß es aus dem Wirtschaftsministerium.

Boni für Heizung kumulierbar

Diese drei Boni sind laut Ministerium kumulierbar. Insgesamt kann die Zuschussförderung daher bis zu 70 Prozent der Investitionskosten betragen. Die maximal förderfähigen Investitionskosten für den Heizungstausch werden auf 30.000 Euro für ein Einfamilienhaus bzw. die erste Wohneinheit in einem Mehrparteienhaus angepasst. Daher beläuft sich der maximal erhältliche Investitionskostenzuschuss für den Heizungstausch hier bei 21.000 Euro, so das Ministerium. In einem Mehrparteienhaus würden sich die förderfähigen Kosten je weitere Wohneinheit erhöhen. Bei Nichtwohngebäuden gelten laut Ministerium Grenzen für die förderfähigen Kosten nach Quadratmeterzahl.

Zusätzlich zur staatlichen Förderung der klimafreundlicheren Heizungen können weitere Zuschüsse für andere Effizienzmaßnahmen wie etwa die Dämmung der Gebäudehülle beantragt werden. Die maximal förderfähigen Investitionskosten für Effizienzmaßnahmen liegen laut Ministerium bei 60.000 Euro pro Wohneinheit, wenn ein individueller Sanierungsfahrplan vorliegt und bei 30.000 ohne Sanierungsfahrplan. "Neu ist dabei, dass die Höchstgrenzen der förderfähigen Kosten für den Heizungstausch und für Effizienzmaßnahmen miteinander verbunden - also kumuliert - werden können", hieß es in einem Papier des Ministeriums, in das Dow Jones Newswires Einblick hat.

In der Summe gilt daher dann eine Höchstgrenze der förderfähigen Kosten von 90.000 Euro, wenn sowohl ein Heizungstausch erfolgt als auch Effizienzmaßnahme durchgeführt werden.

