Bundestag verurteilt Antisemitismus in Deutschland

Berlin (Reuters) - Die Parteien im Bundestag haben sich für ein hartes Vorgehen gegen Antisemitismus in Deutschland starkgemacht.

In der Gedenkstunde zum 85. Jahrestag der Reichsprogromnacht kündigte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) weitere Verbote von Organisationen an, die antisemitische Positionen vertreten. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) kritisierte, dass sich einige muslimische Verbände zwar auf deutsch vom Antisemitismus distanzierten, aber auf türkisch oder arabisch das Gegenteil vertreten. Die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie die Fraktion von CDU/CSU forderten in Entschließungsanträgen nicht nur uneingeschränkte Solidarität mit Israel, sondern auch eine Verschärfung des Strafrechts.

Der Jahrestag steht diesmal wegen der Entwicklungen im Nahen Osten besonders im Fokus. Seit dem Überfall der radikal-islamischen Hamas-Organisation auf Israel und den nachfolgenden israelischen Angriffen im Gaza-Streifen ist die Zahl antisemitischer Straftaten in Deutschland deutlich gestiegen. Bundeskanzler Olaf Scholz wollte am Vormittag bei der zentralen Gedenkveranstaltung zum 85. Jahrestag der Reichspogromnacht in der Berliner Synagoge Beth Zion sprechen.

"Unsere Demokratie weiß sich zu wehren", sagte Faeser in der Debatte "Schutz jüdischen Lebens in Deutschland". "Diese Demokratie, unsere Demokratie toleriert keinerlei Judenhass", betonte die SPD-Politikerin und verwies darauf, dass sie bereits das palästinensische Netzwerk Samidoun in Deutschland verboten habe. "Wir arbeiten schon an weiteren Verboten." Es sei beschämend, dass auch jüdische Kinder in Deutschland Angst hätten, in die Schule zu gehen. "Es bricht mir das Herz", sagte Faeser. "Das werden wir nicht hinnehmen." Wer Massenmord rechtfertige, der könne sich nicht auf den Schutz der Meinungsfreiheit berufen. "Wir sind lauter als diejenigen, die Hass verbreiten."

Die Ampel-Fraktionen und Union hatten sich im Vorfeld nicht auf eine gemeinsame Resolution einigen können, weshalb diese in die Bundestags-Ausschüsse überwiesen wurden. In beiden Resolutionen wird aber übereinstimmend etwa die Überprüfung deutscher Hilfsleistungen im Gazastreifen sowie die Schließung des Islamischen Zentrums in Hamburg gefordert. Die Ampel-Fraktionen fordern die Bundesländer auf, Ausweisungen ausländischer Personen nach antisemitischen Straftaten zu erleichtern. Die Zusammenarbeit mit muslimischen Verbänden müsse überprüft werden. Gefordert wird in beiden Anträgen eine engere militärische Zusammenarbeit mit Israel. Die Union fordert in ihrem Antrag zudem, dass es keine Rüstungsexportbeschränkungen für Israel mehr geben sollte.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warf der Regierung vor, viel zu spät gegen Antisemitismus vorgegangen zu sein. Für Doppelstaatler sollte bei entsprechenden Straftaten der Pass entzogen werden, der Straftatbestand der Volksverhetzung müsse verschärft werden. "Wer nicht friedlich mit Juden leben kann, der kann auch nicht in Deutschland leben", sagte er. FDP-Fraktionschef Christian Dürr forderte, "Versäumnisse in der Migrationspolitik" zu korrigieren. Das Staatsbürgerrecht müsse so geändert werden, dass antisemitisch auffällige Personen nicht mehr eingebürgert werden dürften. Die AfD-Politiker Beatrix von Storch machte vor allem muslimische Zuwanderer für Antisemitismus verantwortlich, Redner anderer Parteien verwiesen auch auf rechtsextremen Antisemitismus und entsprechende Untersuchungen gegen AfD-Politiker.

