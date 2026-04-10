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10.04.2026 06:27:38

Bundestags-AfD in Klausur in Cottbus

COTTBUS (dpa-AFX) - Die AfD-Bundestagsfraktion berät an diesem Wochenende in Cottbus bei einer Klausurtagung über ihre Strategie für die kommenden Monate. Bei dem Treffen mit den Partei- und Fraktionschefs Alice Weidel und Tino Chrupalla, das am Freitagabend beginnt, sollen Positionspapiere zu den Themen Rente und Soziales sowie Wirtschaft und Energie verabschiedet werden. Interne Streitthemen wie die Wehrpflicht oder die Außenpolitik stehen nicht auf der Tagesordnung.

Die wochenlang diskutierten Vorwürfe über die Beschäftigung von Verwandten in Abgeordnetenbüros von Parteikollegen stehen auch nicht offiziell auf dem Programm. Das Thema dürfte zwar beim Tagesordnungspunkt "Verhaltens- und Kommunikationsgrundsätze" zur Sprache kommen, ohne dass dazu jedoch große Beschlüsse zu erwarten sind, wie vorab aus Fraktionskreisen verlautete.

Zum Abschluss des Treffens am Sonntag wollen Weidel und Chrupalla die Ergebnisse bei einer Pressekonferenz vorstellen. Proteste von AfD-Gegnern sind in Cottbus nach Angaben der Polizei bisher nicht angemeldet./jr/DP/zb

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