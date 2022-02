Bundestagsabgeordneter: Zu wenig Kontrollen gegen Mindestlohnbetrug

HANNOVER (dpa-AFX) - Der Linke-Bundestagsabgeordnete Victor Perli hat eine zu geringe Kontrolldichte beim Mindestlohn beklagt. In den etwa zwei Jahren der Corona-Pandemie habe es in Niedersachsen rund 1000 Kontrollen weniger als sonst üblich gegeben, in betroffenen Branchen wie der Post- und Zeitungszustellung sei fast gar nicht kontrolliert worden, sagte der niedersächsische Abgeordnete. Den Antworten auf eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung zum Thema Mindestlohnbetrug zufolge gab es im vergangenen Jahr landesweit 3777 Arbeitgeberprüfungen - bei 292 886 Betrieben. 2020 waren es 3453 Prüfungen, 2019 dagegen noch 4566, 2018 gar 4950.

Insgesamt seien im vergangenen Jahr 10 876 Verstöße festgestellt worden, darunter 422 Verstöße gegen das Mindestlohngesetz. "Es ist skandalös, wenn Unternehmen ihre Beschäftigten um den ohnehin viel zu niedrigen Mindestlohn prellen", kritisierte Perli. "Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls chronisch überlastet ist und häufig nur oberflächlich nach Verstößen suchen kann." Perli betonte, nach DGB-Schätzungen werde bundesweit 2,4 Millionen Beschäftigten der Mindestlohn vorenthalten. Für Niedersachsen gehe man von einer Dunkelziffer von 212 000 Betroffenen aus.

"Durch die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro ist eine Zunahme der Betrugsversuche zu erwarten. Deshalb braucht es mehr Personal und abschreckende Strafen", sagte Perli. "Mindestlohnbetrug ist kein Bagatelldelikt, sondern Wirtschaftskriminalität, die neben den Beschäftigten auch Steuerzahlern, Sozialkassen und den Firmen schadet, die sich an die Regeln halten." Vor knapp einem Jahr hatte Perli ein Online-Portal zur Meldung von Mindestlohnverstößen geschaltet./tst/DP/eas