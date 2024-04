Bundesumweltministerin trifft chinesischen Amtskollegen in Peking

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) reist zu Beginn der kommenden Woche nach China. Das teilte eine Sprecherin des Ministeriums am Freitag in Berlin mit. Sie werde dort am Dienstag unter anderem den chinesischen Umweltminister Huang Runqiu in Peking treffen und sich anschließend der Delegation von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) anschließen, hieß es.

Scholz reist am Samstag für drei Tage nach China. Er wird dort unter anderem Präsident Xi Jinping treffen. Eine Wirtschaftsdelegation begleitet den Kanzler. Außerdem werden neben Ministerin Lemke auch Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) in China erwartet.

Im Fokus der Reise von Lemke stehe die Unterzeichnung eines deutsch-chinesischen Aktionsplans zur Kreislaufwirtschaft und Ressourceneffizienz, erklärte die Sprecherin weiter. Lemke reise am kommenden Mittwoch dann weiter nach Griechenland, wo sie in Athen an der "Our-Ocean-Konferenz" teilnehmen wird. Bei der Konferenz geht es um internationale Maßnahmen zum Schutz der Weltmeere./faa/DP/ngu