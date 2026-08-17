Bundesverkehrsminister und BASF-Chef Kamieth bei Ausbau von Verkehrsterminal

LUDWIGSHAFEN/PFALZ (dpa-AFX) - Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und BASF-Vorstandschef Markus Kamieth geben am Montag (13.00) in Ludwigshafen den Startschuss für den Ausbau eines Kombiverkehrsterminals. Die Anlage ist ein wichtiger Umschlagplatz für die Güter des weltgrößten Chemiekonzerns. Sie soll erweitert werden, um Straße und Schiene leistungsfähiger zu machen. Für die Modernisierung sind 51 Millionen Euro Fördermittel zugesagt.

Dem kombinierten Verkehr kommt in Zeiten von Niedrigwasser besondere Bedeutung zu. BASF transportiert 40 Prozent seiner Produktion im Stammwerk Ludwigshafen über den Rhein. Durch eine Verlagerung bestimmter Mengen etwa auf Lastwagen und Schiene stützt das Unternehmen die Versorgung mit wichtigen Rohstoffen. Zu dem Spatenstich werden ebenfalls der rheinland-pfälzische Verkehrsstaatssekretär Markus Wolf und Ludwigshafens Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU) erwartet./wo/DP/mis