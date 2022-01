Bundesvorstand nominiert Yasmin Fahimi für DGB-Vorsitz

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Die SPD-Politikerin Yasmin Fahimi soll neue Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) werden. Die Mitglieder des DGB-Bundesvorstandes hätten Fahimi einstimmig als Nachfolgerin des DGB-Vorsitzenden Reiner Hoffmann nominiert, gab der DGB bekannt. Elke Hannack sei in ihrer Position als stellvertretende Vorsitzende erneut nominiert worden, ebenso wie Anja Piel und Stefan Körzell als Mitglieder im geschäftsführenden Bundesvorstand.

"Mit Yasmin Fahimi gewinnen wir eine ausgesprochene Arbeitsmarkt- und Ausbildungsexpertin, die über langjährige Erfahrungen in den Gewerkschaften verfügt", erklärte der DGB. Ihre Wahl soll auf dem 22. Ordentlichen Bundeskongress des DGB im Mai 2022 in Berlin erfolgen. Damit stünde zum ersten Mal eine Frau an der Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Fahimi war von 2000 bis 2013 Gewerkschaftssekretärin der Gewerkschaft Industrie Bergbau Chemie (IG BCE), von 2014 bis 2015 SPD-Generalsekretärin und von Januar 2016 bis September 2017 Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium. Seit Oktober 2017 gehört Fahimi den Angaben zufolge dem Bundestag an.

