Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

07.03.2026 12:49:00

Bundeswehr: Airbus, Rheinmetall und OHB verbünden sich für deutsches Mini-Starlink

Überraschende Wende im Rennen um eines der wichtigsten Militärprojekte: Statt gegeneinander wollen deutsche Hersteller zusammen ein Bundeswehr-Satellitennetzwerk bauen. Das könnte schneller gehen, aber auch teurer werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
