Bundeswehr-Abzug aus Mali bis Mitte Dezember abgeschlossen

Berlin (Reuters) - Der Abzug der Bundeswehr aus Mali soll bis Ende kommender Woche abgeschlossen sein.

"Die Rückverlegung befindet sich in der Schlussphase", sagte eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums in Berlin am Montag. Alle Soldatinnen und Soldaten sollen demnach "bis Mitte Dezember" wieder zu Hause sein. Zur Würdigung des Einsatzes sei eine "etwas größere Veranstaltung" im Januar geplant. Die Vereinten Nationen hatten den Einsatz der Friedenstruppen Minusma in Mali wegen der prekären Sicherheitslage und mangelnder Unterstützung der dortigen Militärregierung zum Jahresende für beendet erklärt. In dem westafrikanischen Land waren vor Beginn des Abzugs noch etwa 1000 deutsche Soldatinnen und Soldaten im Rahmen von Minusma stationiert.

