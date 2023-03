Bundeswehr-Beschaffung bekommt neue Chefin

Berlin (Reuters) - Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) erhält eine neue Führung.

Präsidentin Gabriele Korb sei von ihren Aufgaben entbunden worden, sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius am Mittwoch. Den Posten übernehme ihre Vize Annette Lehnigk-Emden. "Ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch durch diese Entscheidung nochmal einen neuen 'drive' - gewissermaßen - in die Geschichte reinkriegen, was notwendig ist, weil wir an jeder Beschleunigungs-Schraube drehen wollen und müssen, die wir finden können", sagte Pistorius. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Reuters von der Personalie berichtet. Der Wechsel folgt Kritik, dass die Beschaffung von Waffen und Ausrüstung bei der Bundeswehr ineffektiv und langsam ablaufe.

