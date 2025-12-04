|
04.12.2025 06:37:38
Bundeswehr erhält neues Sturmgewehr G95
GRAFENWÖHR/BERLIN (dpa-AFX) - Ein neues Sturmgewehr für die Bundeswehr: Auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern gehen die ersten Modelle der neuen Standardwaffe G95 an Soldaten des Heeres.
"Die Übergabe des G95 ist mehr als ein bloßer Meilenstein in der Modernisierung. Sie ist sichtbares Zeichen für den Fortschritt und die Einsatzbereitschaft unserer Streitkräfte", sagte Generalleutnant Heico Hübner, Stellvertreter des Inspekteurs des Heeres, vor der am späten Nachmittag geplanten Zeremonie der Deutschen Presse-Agentur.
Das G95 löst das G36 ab, beides Produkte der Waffenschmiede Heckler & Koch. Die Bundeswehr hatte in einem ersten Schritt knapp 120.000 Modelle unter Vertrag genommen. Wegen der veränderten Bedrohungslage soll die Bundeswehr aber um rund 80.000 Soldaten auf 260.000 Männer und Frauen wachsen - und die Zahl der Sturmgewehre gleich mit./cn/DP/zb
