Bundeswehr stellt Heimatschutzdivision auf

BERLIN (dpa-AFX) - Für den Heimatschutz in Deutschland stellt die Bundeswehr am Freitag in Berlin (10.00 Uhr) einen vierten Großverband auf. Die Soldaten der Division - zunächst insgesamt etwa 6.000 Männer und Frauen - sind künftig dem Heer unterstellt. Zu ihren Aufgaben gehören der Schutz von Infrastruktur, die Absicherung eines Truppenaufmarsches Verbündeter sowie Amtshilfe bei Katastrophen.

Die Division wird formal durch den Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, aufgestellt werden. Der stellvertretende Generalinspekteur, Generalleutnant Andreas Hoppe, sowie Altbundespräsident Joachim Gauck werden zu den Soldaten sprechen.

Wegen der veränderten Sicherheitslage nach dem russischen Angriff auf die Ukraine hat der Heimatschutz mehr Bedeutung bekommen und soll verstärkt werden. Die Heimatschutzkräfte wurden bisher von den Landeskommandos der 16 Bundesländer geführt. Bisher bestehen fünf Heimatschutzregimenter als Teil der neuen Division. Zum 1. April 2025 wird ein sechstes Heimatschutzregiment aufgestellt./cn/DP/nas