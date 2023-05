Bundesweiter Warnstreik der Klinikärzte - Kundgebung in Frankfurt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Tarifstreit um mehr Geld ruft der Marburger Bund am Dienstag Ärztinnen und Ärzte kommunaler Krankenhäuser bundesweit erneut zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Außerdem ist eine zentrale Kundgebung der deutschlandweiten Proteste am Mittag (13.00 Uhr) auf dem Römerberg in Frankfurt am Main geplant. Dazu erwartet die Ärztegewerkschaft rund 5000 Teilnehmer.

In den vom Streik betroffenen Kliniken in allen Bundesländern bis auf Berlin seien planbare Termine und Untersuchungen zum Teil verschoben worden, erklärte eine Sprecherin des Marburger Bundes. Um eine medizinische Notfallversorgung der Patienten sicherzustellen, seien den bestreikten Krankenhäusern zudem Notdienstvereinbarungen angeboten worden.

Mit dem Streik soll der Druck auf die Arbeitgeber nach bislang vier Verhandlungsrunden ohne Ergebnis erhöht werden. Der Marburger Bund fordert für die rund 55 000 Ärztinnen und Ärzte an den kommunalen Kliniken einen Inflationsausgleich für die Zeit seit der jüngsten Entgelterhöhung im Herbst 2021 sowie eine Gehaltsanhebung um 2,5 Prozent. Am 22. Mai wollen die Ärzte-Vertretung und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) zur fünften Verhandlungsrunde zusammenkommen./DP/ngu