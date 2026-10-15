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15.10.2026 06:37:38
Bundesweites Alkoholverbot an Bahnhöfen startet
BERLIN (dpa-AFX) - Bier, Wein und andere Alkoholika dürfen in den 5.700 Bahnhöfen der Deutschen Bahn von diesem Donnerstag an nicht mehr getrunken werden. Das Verbot gilt im gesamten Bahnhofsbereich inklusive der Bahnsteige, in einigen Kommunen ebenso auf den Vorplätzen. In gastronomischen Betrieben an den Bahnhöfen darf weiter Alkohol getrunken werden.
An knapp 40 großen Bahnhöfen in Deutschland ist Alkohol schon seit längerem tabu. Dazu gehören die Hauptbahnhöfe in Köln, Kiel, Heidelberg, München, Hamburg und Berlin. Die Erfahrungen sind der Bahn zufolge positiv. Das Verbot, das Teil des DB-Hausrechts ist, sorge für weniger Konflikte und weniger Müll.
Reisende und Mitarbeitende fühlten sich an den Bahnhöfen wohler. Die Bahn betont, das Verbot mit Augenmaß und Fingerspitzengefühl durchsetzen zu wollen./wim/DP/zb
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