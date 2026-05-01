Bunge: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bunge lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 99,26 ARS gegenüber 312,44 ARS im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 30 997,67 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 152,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12 289,56 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at