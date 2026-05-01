Bunge Global: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bunge Global lud am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,48 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bunge Global im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 87,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,86 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 11,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at