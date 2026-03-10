Bunge Aktie
WKN: 762269 / ISIN: BMG169621056
|
10.03.2026 19:12:46
Bunge Global Eyes $15 Mid-Cycle EPS By 2030 As Agriculture Giant Sets Goals
This article Bunge Global Eyes $15 Mid-Cycle EPS By 2030 As Agriculture Giant Sets Goals originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Bunge Global AG
|
03.02.26
|Ausblick: Bunge Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Bunge Global mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: Bunge Global gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Bunge Global gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Bunge Global AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bunge Ltd Cert Deposito Arg Repr 0.2 Shs
|35 200,00
|0,28%
|Bunge Ltd.
|105,98
|-0,45%
|Bunge Global AG
|104,50
|-2,47%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich überwiegend fester
Der heimischen sowie der deutsche Aktienmarkt gingen mit Abschlägen in den Feierabend. Die US-Börsen präsentieren sich mit negativen Vorzeichen. Die asiatischen Börsen zogen zur Wochenmitte mehrheitlich an.