Bunge Global: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Bunge Global hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,47 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,61 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24,04 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 88,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,77 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at