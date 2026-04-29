Bunge Aktie

Bunge für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 762269 / ISIN: BMG169621056

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
29.04.2026 12:20:12

Bunge Global SA Announces Fall In Q1 Profit

(RTTNews) - Bunge Global SA (BG) revealed a profit for first quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $68 million, or $0.35 per share. This compares with $201 million, or $1.48 per share, last year.

Excluding items, Bunge Global SA reported adjusted earnings of $359 million or $1.83 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 87.8% to $21.861 billion from $11.643 billion last year.

Bunge Global SA earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $68 Mln. vs. $201 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $1.48 last year. -Revenue: $21.861 Bln vs. $11.643 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 9.00 To $ 9.50

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Bunge Ltd.

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.