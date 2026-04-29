Bunge Aktie
WKN: 762269 / ISIN: BMG169621056
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29.04.2026 12:20:12
Bunge Global SA Announces Fall In Q1 Profit
(RTTNews) - Bunge Global SA (BG) revealed a profit for first quarter that Drops, from last year
The company's bottom line came in at $68 million, or $0.35 per share. This compares with $201 million, or $1.48 per share, last year.
Excluding items, Bunge Global SA reported adjusted earnings of $359 million or $1.83 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 87.8% to $21.861 billion from $11.643 billion last year.
Bunge Global SA earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $68 Mln. vs. $201 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $1.48 last year. -Revenue: $21.861 Bln vs. $11.643 Bln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 9.00 To $ 9.50
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