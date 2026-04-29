Bunge Global SA Announces Fall In Q1 Profit

(RTTNews) - Bunge Global SA (BG) revealed a profit for first quarter that Drops, from last year

The company's bottom line came in at $68 million, or $0.35 per share. This compares with $201 million, or $1.48 per share, last year.

Excluding items, Bunge Global SA reported adjusted earnings of $359 million or $1.83 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 87.8% to $21.861 billion from $11.643 billion last year.

Bunge Global SA earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $68 Mln. vs. $201 Mln. last year. -EPS: $0.35 vs. $1.48 last year. -Revenue: $21.861 Bln vs. $11.643 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 9.00 To $ 9.50