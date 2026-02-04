Bunge Aktie
Bunge Global SA Reveals Retreat In Q4 Profit
(RTTNews) - Bunge Global SA (BG) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $95 million, or $0.49 per share. This compares with $602 million, or $4.36 per share, last year.
Excluding items, Bunge Global SA reported adjusted earnings of $1.99 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 75.5% to $23.762 billion from $13.542 billion last year.
Bunge Global SA earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $95 Mln. vs. $602 Mln. last year. -EPS: $0.49 vs. $4.36 last year. -Revenue: $23.762 Bln vs. $13.542 Bln last year.
