WKN: 762269 / ISIN: BMG169621056

04.02.2026 12:13:18

Bunge Global SA Reveals Retreat In Q4 Profit

(RTTNews) - Bunge Global SA (BG) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $95 million, or $0.49 per share. This compares with $602 million, or $4.36 per share, last year.

Excluding items, Bunge Global SA reported adjusted earnings of $1.99 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 75.5% to $23.762 billion from $13.542 billion last year.

Bunge Global SA earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $95 Mln. vs. $602 Mln. last year. -EPS: $0.49 vs. $4.36 last year. -Revenue: $23.762 Bln vs. $13.542 Bln last year.

Nachrichten zu Bunge Ltd.

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Bunge Ltd.

Aktien in diesem Artikel

Bunge Ltd.

