Bunge Global: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bunge Global lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,84 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,56 USD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Bunge Global 22,16 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 71,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 12,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at