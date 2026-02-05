05.02.2026 06:31:28

Bunge Global: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Bunge Global lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,36 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 23,76 Milliarden USD – ein Plus von 75,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bunge Global 13,55 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 4,91 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 7,99 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 70,33 Milliarden USD – ein Plus von 32,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Bunge Global 53,11 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

