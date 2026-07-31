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31.07.2026 06:31:29
Bunge mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bunge hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 977,79 ARS. Im Vorjahresviertel waren 599,63 ARS je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz lag bei 33 871,96 Milliarden ARS – das entspricht einem Zuwachs von 130,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14 668,07 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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