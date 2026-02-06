Bunge stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Bunge hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 140,83 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 871,44 ARS erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 152,27 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 13 536,36 Milliarden ARS generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 34 147,78 Milliarden ARS ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1223,02 ARS beziffert. Im Jahr zuvor waren 1463,25 ARS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 87 590,37 Milliarden ARS vermeldet – das entspricht einem Plus von 80,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 48 633,31 Milliarden ARS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at