Bunge verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bunge hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS belief sich auf 223,54 ARS gegenüber 293,57 ARS je Aktie im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 29 479,73 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 142,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bunge einen Umsatz von 12 146,35 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at