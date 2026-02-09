|
Bunka Shutter verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bunka Shutter hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Bunka Shutter hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 48,98 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 52,83 JPY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59,19 Milliarden JPY – ein Plus von 2,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bunka Shutter 57,65 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
