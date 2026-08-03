Bunker Hill Mining: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bunker Hill Mining hat am 31.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Bunker Hill Mining hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,51 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,45 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at