Bunker Hill Mining gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Bunker Hill Mining gab am 06.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,73 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,980 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 5,710 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -3,360 CAD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at