BUNKYODO gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BUNKYODO präsentierte in der am 14.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 28.02.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,19 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,84 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat BUNKYODO im vergangenen Quartal 3,96 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BUNKYODO 3,97 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at