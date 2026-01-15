BUNKYODO informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

BUNKYODO hat am 14.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -1,17 JPY. Ein Jahr zuvor waren -1,210 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,44 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 3,44 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at