BUNKYODO präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BUNKYODO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 15.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.05.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,88 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,78 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at