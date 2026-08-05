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05.08.2026 23:51:24
Bunny Dolls and Disturbing Allegations: Max Miller’s Strange CNN Interview
In a 23-minute appearance with the anchor Jake Tapper, the Ohio Republican made an unusual effort to rebut a multitude of allegations that have threatened his re-election bid.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.