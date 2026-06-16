Bunzl Aktie
WKN: A0ET3E / ISIN: GB00B0744B38
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16.06.2026 13:12:19
Bunzl can create enough excitement to rebut Elliott’s proposals
FTSE 100 group looks like a poor candidate for the activist treatmentWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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