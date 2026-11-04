Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company Registered hat am 02.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Das EPS wurde auf 2,33 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,44 SAR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,15 Prozent auf 5,84 Milliarden SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,26 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at