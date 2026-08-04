Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company Registered hat am 02.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 2,05 SAR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,92 SAR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,32 Prozent auf 5,53 Milliarden SAR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,92 Milliarden SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at