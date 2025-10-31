Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company Registered präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company Registered ließ sich am 29.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Bupa Arabia for Cooperative Insurance Company Registered die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,47 Prozent auf 5,25 Milliarden SAR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,75 Milliarden SAR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at