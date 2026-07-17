Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
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17.07.2026 09:11:28
Burberry boosted by healthy US demand as Iran war takes toll
UK luxury brand has been particularly popular with Gen Z consumersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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