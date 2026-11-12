Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
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12.11.2026 11:02:02
Burberry defies luxury downturn as trench coats and scarves power revival
Brand’s sales continue to rise in China and the US as strategy of refocusing on core products pays offWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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