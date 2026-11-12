Burberry Aktie

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WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007

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12.11.2026 11:02:02

Burberry defies luxury downturn as trench coats and scarves power revival

Brand’s sales continue to rise in China and the US as strategy of refocusing on core products pays offWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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