Burberry Aktie
WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007
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14.05.2026 19:01:29
Burberry tried to be Louis Vuitton; it should aim lower
The historic brand’s rarefied look didn’t sell; and it is returning to its classic trench coats, scarves and check patternWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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