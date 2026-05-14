Burberry Aktie

Burberry für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 691197 / ISIN: GB0031743007

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14.05.2026 19:01:29

Burberry tried to be Louis Vuitton; it should aim lower

The historic brand’s rarefied look didn’t sell; and it is returning to its classic trench coats, scarves and check patternWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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