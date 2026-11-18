Burcelik Vana Sanayi Ve Ticaret präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 2,30 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Burcelik Vana Sanayi Ve Ticaret -2,080 TRY je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Burcelik Vana Sanayi Ve Ticaret in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 149,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 57,5 Millionen TRY im Vergleich zu 23,0 Millionen TRY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at