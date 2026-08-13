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13.08.2026 06:31:29
Burcelik Vana Sanayi Ve Ticaret veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Burcelik Vana Sanayi Ve Ticaret hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,23 TRY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Burcelik Vana Sanayi Ve Ticaret -1,280 TRY je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden 78,9 Millionen TRY gegenüber 16,5 Millionen TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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