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18.11.2026 06:31:28
Burcon NutraScience hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Burcon NutraScience hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,32 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Burcon NutraScience -0,280 CAD je Aktie generiert.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 188,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,0 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 0,4 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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